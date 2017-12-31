Георгиев завершил карьеру, несмотря на предложения от клубов РФПЛ

Полузащитникпринял решение завершить игровую карьеру.

Последним клубом в карьере болгарина был «Оренбург», за который он выступал с 2016 года. В текущем сезоне 36-летний хавбек провел семь матчей в ФНЛ.

«У меня был контракт на полтора года, но потом случилась операция на левом колене. Я чувствовал также, что уровень ФНЛ — это не для меня. Но самое главное — нечто другое. Я чувствовал, что не хочу играть. Хорошо ощущаю себя физически, но больше не вижу смысла продолжать. Я всегда любил эту игру, с ней связана вся моя жизнь. Но теперь мне не нравится футбол, что является самым важным. Нет смысла делать то, что тебе не нравится. В последние два месяца это решение созревало, и теперь я знаю, чего хочу.

Помимо отсутствия удовольствия от игры, есть и другие вещи, которые повлияли на моё решение. Прежде всего это моя семья, настало время уделять ей гораздо больше внимания. Я начал делать что-то новое. Это интересные проекты, но они очень далеки от футбола и связаны с Россией. Я работаю над ними с близкими мне людьми.

У меня были предложения от 3-4 клубов, в том числе из РФПЛ. Но игра больше не приносит мне удовольствия», — цитирует Георгиева «Топ спорт».

Георгиев выступал в России с 2009 года. Болгарин играл за «Терек», «Амкар», «Рубин» и «Оренбург».

В активе полузащитника 49 матчей за национальную сборную Болгарии.