Агуэро намерен вернуться в «Индепьенденте» после ЧМ-2018

Нападающийдумает над тем, чтобы вернуться на родину после чемпионата мира–2018, информирует Daily Mail.

29-летний форвард всегда планировал закончить карьеру в Аргентине и намеревался вернуться в свой первый клуб «Индепьенденте» летом 2019 года, когда закончится его контракт с «Сити».

Однако из-за намерения главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы усилить атаку за счет приобретения форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса Агуэро пересмотрел свои планы и готов вернуться на родину уже после ЧМ-2018.

Агуэро является воспитанником «Индепендьенте» и выступал за команду с 2003 по 2006 год, а затем перешел в мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Манчестер Сити» 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 12 мячей.