«Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ньюкасл»: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Деандре Йедлин, Мэтт Ритчи, Isaac Hayden, Микель Мерино, Christian Atsu, D.Gayle, Хоселу.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 2:0.