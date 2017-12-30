«Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 2:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 1 января

Шутки про промежутки «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 1 января

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