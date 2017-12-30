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    Моуринью: Вы думаете, клуб даст мне 600 млн фунтов?

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что он ограничен в трансферном бюджете.

    Моуринью: 300 миллионов на трансферы — недостаточно

    «Вы думаете, клуб даст мне 600 миллионов фунтов стерлингов и предложит купить шестерых игроков по 100 миллионов? Нет, клуб так не сделает. И это не критика, учитывая современный рынок.

    Не хочу сказать ничего плохого в адрес Гвардиолы, сотрудников клуба или футболистов, однако они всегда получают поддержку в том, что делают.

    Когда Пеп пришел в "Сити", у него был вратарь сборной Англии Джо Харт. Но он не нравился Гвардиоле, и тот купил Браво. А потом еще и Эдеросна. Теперь ему все нравится.

    У него есть Сабалета и Коларов — два очень хороших игрока, но они старше 30 лет. Пеп хочет их заменить, но на замену покупает не двоих, а троих игроков — один из "Тоттенхэма" [Кайл Уокер], один из "Монако" [Бенджамин Менди] и один из "Реала" [Данило].

    Можем ли мы одновременно купить шесть или семь игроков? Можем ли мы инвестировать 600-700 миллионов фунтов? Нет. Так что все это непросто. Я думаю, что в последние годы рынок развивается в таком направлении, что или вы входите в один из этих клубов, где нет лимита и правил фэйр-плей, и вы просто покупаете все, что захотите, или же сталкиваетесь с трудностями», — цитирует Моуринью клубная пресс-служба.

    Моуринью с момента перехода в «МЮ» потратил 319 миллионов фунтов на 7 игроков, при этом Златан Ибрагимович достался «дьяволам» бесплатно.

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