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    Гришин не видит нехватки футболистов у ЦСКА

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    Александр Гришин
    На фото:Александр Гришин
    Бывший главный тренер «молодежки» ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением по поводу комплектации основной команды.

    «Я, например, не вижу недостаточного количества игроков у ЦСКА. Команда сыгранная, есть сплав ветеранов и молодежи, есть игроки среднего возраста. Команда по праву борется за чемпионство в РФПЛ. Нельзя говорить о нехватке футболистов: есть нападающие, полузащитники, защитники, хороший вратарь. И поэтому команда борется за золотые медали.

    О нехватке футболистов можно говорить в таких командах, как "Амкар", "Анжи" — вот там нехватка игроков. А по меркам российского чемпионата ЦСКА укомплектован достаточно опытными и хорошими футболистами, и немаловажный фактор, что они отлично сыграны – большинство ребят там играют уже 10 лет вместе. Конечно, чуть-чуть не хватает забивного форварда, но по большому счету тут плюс в том, что будут давать шанс и нашим молодым нападающим, а это хорошо.

    Видно, что перестроились на другую схему, люди увидели совершенно иной футбол. Если поначалу было много критики, многие говорили, что футбол "не забивной", но с другой стороны, ребятам надо было привыкнуть к новой схеме, позициям. Но когда мы посмотрели, как команда сыгралась, когда футболисты поняли до конца все фишки Ганчаренко, тогда игра пошла, и уже полтора месяца мы наблюдаем хороший футбол и много голов», — приводит слова Гришина «Р-Спорт».

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