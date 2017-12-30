Конте хотел бы сохранить Куртуа

Главный тренер «Челси»накануне матча 21-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (30 декабря) ответил на вопросы о будущем вратаря

«У Тибо контракт с "Челси" на следующий сезон. Мы говорим об одном из лучших вратарей в мире. Мы с моим тренерским штабом гордимся тем, что он с нами. Мы надеемся, что сохраним всех игроков на следующий сезон.

Если вы спросите меня, надеюсь ли я, что Тибо останется, конечно, я надеюсь, ведь мы говорим о потрясающем вратаре и очень хорошем парне, и я рад работать с ним. Я доволен его отдачей, поведением и отношениями с вратарями и тренерами вратарей», — цитирует Конте клубная пресс-служба.

«Думаю, окно может стать важным, если мы сумеем найти подходящих игроков, в противном случае мы будем работать с этими игроками, и я очень счастлив работать с ними.

Несомненно, клуб постарается сделать все от себя зависящее на трансферном рынке, чтобы усилить состав с точки зрения его глубины. Я тренер, я должен работать со своими игроками, и моя задача – работа на поле. Трансферный рынок – дело клуба, и они должны решить, хотят ли они усилить мой состав», — добавил специалист.