«Челси» объявил о прибыли в размере 15 млн фунтов

получил прибыль в размере 15,3 миллиона фунтов по итогам финансового года, который завершился 30 июня 2017 года, сообщает пресс-служба «синих».

Оборот клуба за указанный период увеличился на 9,8% и составил 361,3 миллиона фунтов, этот результат достигнут за счет выросших доходов от продажи телеправ и победы в чемпионате Англии.

Существенный вклад в показатель прибыли по трансферным сделкам (69,2 миллиона фунтов) внесла продажа полузащитника Оскара в китайский клуб СИПГ за 60 миллионов.

«Наши бизнес-показатели растут на протяжении длительного времени, и рекордные цифры по обороту для клуба, который не участвовал в Лиге чемпионов, доказывают стабильность наших финансов», — сказал президент «Челси» Брюс Бак.

Ожидается, что обороты клуба продолжат расти, т.к. 1 июля 2017 года в силу вступила рекордная в истории «Челси» сделка с Nike, а команда вернулась в Лигу чемпионов.