«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 1:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 20:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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