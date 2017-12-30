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    «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бристоль Сити — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.12.2017)

    Футбол Англии Вулверхэмптон
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    •  Бристоль Сити — Вулверхэмптон20:30
    В 20:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон».

    Составы команд:

    «Бристоль Сити»: F.Fielding, A.Flint, Bailey Wright, Натан Бэйкер, Хордур Магнуссон, Joe Bryan, Korey Smith, Josh Brownhill, Jamie Paterson, Marlon Pack, B.Reid.

    «Вулверхэмптон»: Джон Радди, D.Batth, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Рубен Невеш, Romain Saiss, Элдер Кошта, Diogo Jota, Leo Bonatini.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Бристоль Сити» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 1:2.

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