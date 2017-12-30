«Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бристоль Сити»: F.Fielding, A.Flint, Bailey Wright, Натан Бэйкер, Хордур Магнуссон, Joe Bryan, Korey Smith, Josh Brownhill, Jamie Paterson, Marlon Pack, B.Reid.
«Вулверхэмптон»: Джон Радди, D.Batth, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Рубен Невеш, Romain Saiss, Элдер Кошта, Diogo Jota, Leo Bonatini.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Бристоль Сити» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 1:2.