Орлов: Проблемы есть везде, но в «Зените» перебор отрицательной массы

Футбольный комментаторсчитает, что в питерскомсложился не лучший микроклимат в коллективе.

«Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" — видимо, что-то не складывается с Моуринью.

Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы.

На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны?

Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса.

Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привез нам несколько ужасных голов», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.