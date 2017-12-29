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    Орлов: Проблемы есть везде, но в «Зените» перебор отрицательной массы

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    Геннадий Орлов
    На фото:Геннадий Орлов
    Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что в питерском «Зените» сложился не лучший микроклимат в коллективе.

    «Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" — видимо, что-то не складывается с Моуринью.

    Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы.

    На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны?

    Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса.

    Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привез нам несколько ужасных голов», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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