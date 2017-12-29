«Валенсия» предоставит Марселино отдых в связи с ДТП

Главный тренер испанского футбольного клуба, который на своем автомобиле насмерть сбил дикого кабана, пока не вернулся к работе с командой, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

52-летний испанец на прошлой неделе стал участником дорожно-транспортного происшествия. Клуб предоставил наставнику дополнительный отдых по рекомендации врачей.

«Следующие несколько дней главный тренер Марселино Гарсия Тораль будет находиться в состоянии покоя по совету врачей. Он должен полностью оправиться после аварии и физического дискомфорта в результате дорожно-транспортного происшествия, прежде чем снова приступит к работе», — говорится на сайте клуба.

3 января валенсийцы сыграют с «Лас-Пальмасом» в гостях в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.