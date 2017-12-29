Погба получает самую высокую зарплату в АПЛ, Кейн – 35-й

Газета Daily Mail опубликовала список самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги.

В рейтинге учитывается только базовый оклад, в него не включены бонусы футболистов.

Первое место занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, зарабатывающий 290 тысяч фунтов в неделю.

Его партнер по команде Ромелу Лукаку идет вторым с зарплатой 250 тысяч. Оклад Златана Ибрагимовича, а также игроков «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и Яя Туре, составляет 220 тысяч.

Лучший бомбардир 2017 года нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с окладом 110 тысяч фунтов в неделю делит лишь 35-е место с еще четырьмя футболистами.