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    Погба получает самую высокую зарплату в АПЛ, Кейн – 35-й

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    Гарри Кейн
    На фото:Гарри Кейн
    Газета Daily Mail опубликовала список самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги.

    В рейтинге учитывается только базовый оклад, в него не включены бонусы футболистов.

    Первое место занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, зарабатывающий 290 тысяч фунтов в неделю.

    Его партнер по команде Ромелу Лукаку идет вторым с зарплатой 250 тысяч. Оклад Златана Ибрагимовича, а также игроков «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и Яя Туре, составляет 220 тысяч.

    Лучший бомбардир 2017 года нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с окладом 110 тысяч фунтов в неделю делит лишь 35-е место с еще четырьмя футболистами.

    Зарплаты игроков АПЛ в неделю
    Фото: dailymail.co.uk
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