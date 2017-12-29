Асенсио хотел бы играть больше

Полузащитник «Реала»признался, что рассчитывает получать больше игрового времени в команде.

В 2017 году он всего 22 раза попадал в стартовый состав команды в 63 матчах, а полных игр провел лишь 14.

«Сложно управлять настолько хорошим составом, как наш, но Зидан знает, что всегда может рассчитывать на меня.

Я тяжело работаю каждый день ради дополнительной минуты игрового времени. И все же я понимаю, где сейчас нахожусь – в лучшем клубе мира, где чувствую себя счастливым», — приводит слова Асенсио Club del Deportista.

Напомним, что в текущем году Асенсио забил дебютный гол и выиграл Лигу чемпионов, а также попал в символическую команду «прорыв года» в турнире.