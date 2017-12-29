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    Асенсио хотел бы играть больше

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    Марко Асенсио
    На фото:Марко Асенсио
    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио признался, что рассчитывает получать больше игрового времени в команде.

    В 2017 году он всего 22 раза попадал в стартовый состав команды в 63 матчах, а полных игр провел лишь 14.

    «Сложно управлять настолько хорошим составом, как наш, но Зидан знает, что всегда может рассчитывать на меня.

    Я тяжело работаю каждый день ради дополнительной минуты игрового времени. И все же я понимаю, где сейчас нахожусь – в лучшем клубе мира, где чувствую себя счастливым», — приводит слова Асенсио Club del Deportista.

    Напомним, что в текущем году Асенсио забил дебютный гол и выиграл Лигу чемпионов, а также попал в символическую команду «прорыв года» в турнире.

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