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    Семин: «Локо» нужно точечное и качественное усиление

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что команде необходимо пополнение, чтобы конкурировать с клубами премьер-лиги.

    «Безусловно, чтобы конкурировать со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и "Краснодаром", нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным.

    Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.

    Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять.

    Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда.

    Дзюба? Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением.

    Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры?

    Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна.

    У нас со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусомм есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу», – приводит «Российская газета» слова Семина.

    Напомним, «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, после 20 туров набрав 45 очков и опережая ближайшего преследователя «Зенит» на 8 баллов.

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