Семин: Я против продажи ведущих игроков «Локо» зимой

Главный тренер «Локомотива»отметил раскрывшихся по ходу сезона игроков и заявил, что категорически против продажи ведущих футболистов команды после первой части сезона.

«Фарфан сам молодец. И молодцы тренеры, которые с ним работали. И индивидуально в том числе. В первую очередь, Фарфан сам хотел еще поиграть в футбол. Это самое важное.

Вместе мы достигли результата. Человек не обижался, когда не попадал в стартовый состав. Он продолжал работать и выбрался из очень тяжелой ситуации. Это и спасло его.

Благодаря терпению Фарфан сейчас стал одним из самых полезных игроков чемпионата. Перуанец – настоящий профессионал.

Кверквелия очень надежен. У него есть лидерские качества, уверенность в себе. Он хочет играть, добиваться больших результатов. Отсюда и такой яркий футбол в его исполнении.

Соломон нашел свою команду. Как, кстати, и Фарфан. Многое ведь зависит от атмосферы внутри коллектива. И от тех задач, которые ставятся перед футболистами.

Иной раз игроки раскрываются, а иногда и наоборот. Кверквелия в "Локомотиве" раскрылся. И это радует.

Отпущу ли я Кверквелию за большие деньги? Я категорически против продажи ведущих игроков в момент, когда сыграна первая часть чемпионата.

Что касается конкретно Кверквелии, то у него будут предложения от более сильных клубов, чем "Лестер" и "Вест Бромвич", когда мы что-то выиграем», – приводит «Российская газета» слова Семина.