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    РФС продлил контракты с Хомухой и другими тренерами

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    Дмитрий Хомуха
    На фото:Дмитрий Хомуха
    Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2002 года рождения) Дмитрий Хомуха продлил контракт с РФС, сообщается на сайте союза. Новое соглашение рассчитано до конца 2018 года.

    Хомуха возглавляет юношескую сборную России с февраля 2017 года.

    С 2010 по 2013 год специалист уже работал с юношеской командой, которую привел к победе на чемпионате Европы-2013.

    В октябре 2018 года команда Хомухи стартует в квалификации чемпионата Европы-2019. В матчах первого отборочного раунда Евро россияне сыграют со сверстниками из Дании, Грузии и Эстонии.

    Российский футбольный союз также продлил контракты с Михаилом Лихачёвым (старший тренер сборной России по пляжному футболу), Еленой Фоминой (главный тренер женской сборной России), Евгением Кузьминым (старший тренер женских сборных России по мини-футболу).

    Все трудовые соглашения рассчитаны до конца 2018 года.

    Сборная России по пляжному футболу под руководством Лихачева сыграет в соревнованиях Евролиги, победителем которых она является по итогам 2017 года. Также ей предстоит участие в отборочном турнире чемпионата мира — 2019 и Межконтинентальном кубке.

    Женская сборная России, возглавляемая Фоминой, продолжит борьбу за выход на чемпионат мира — 2019. Решающие матчи команда проведёт в апреле, июне, августе и сентябре. На данный момент в активе сборной России одно очко после двух игр.

    Женская сборная России по мини-футболу, старшим тренером которой является Кузьмин, сыграет в ряде международных турниров и контрольных матчах.

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