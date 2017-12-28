«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

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В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря

«Орлы» первыми полезут в драку «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря

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