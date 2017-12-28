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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.12.2017)

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    •  Кристал Пэлас — Арсенал23:00
    В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Хулиан Сперони, Джеймс Томкинс, Скотт Данн, Джеффри Шлупп, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.

    «Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Алексис Санчес, Джек Уилшир, Месут Озил, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Зеад Колазинак, Александр Ляказетт.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    «Орлы» первыми полезут в драку«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря
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