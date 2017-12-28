«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Хулиан Сперони, Джеймс Томкинс, Скотт Данн, Джеффри Шлупп, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Алексис Санчес, Джек Уилшир, Месут Озил, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Зеад Колазинак, Александр Ляказетт.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.