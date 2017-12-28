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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Кристал Пэлас — Арсенал (28.12.2017). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Кристал Пэлас — Арсенал23:00
    В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Кристал Пэлас»).

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    «Орлы» первыми полезут в драку«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря
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