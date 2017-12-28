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    Быстров ведет переговоры с «Кайратом»

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    Владимир Быстров
    На фото:Владимир Быстров
    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров может продолжить карьеру в «Кайрате», сообщает sport.inform.kz.

    По информации издания, 33-летний футболист ведет переговоры с руководством казахстанского клуба о трансфере.

    Отмечается, что «Кайрату» сейчас необходим центральный нападающий, а Быстров является игроком фланга, поэтому его кандидатура не является приоритетной для зимнего трансферного окна.

    Вероятность его перехода оценивается как 50 на 50. Переговоры проходят на уровне владельца клуба Кайрата Боранбаева.

    Быстров раньше выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи» и «Краснодар». В составе сборной России на его счету 4 гола в 47 матчах. Последним клубом хавбека был «Тосно».

    Напомним, что за «Кайрат» с 2016 года выступает экс-игрок сборной России Андрей Аршавин.

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