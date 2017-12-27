Агент: Хочу, чтобы Туре поиграл в России

Агент, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити», сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

Контракт 34-летнего Туре «Манчестер Сити» истекает летом 2018 года.

«Яя находится в хорошей форме. Был Кубок лиги, рядом с Туре поставили 10 человек, у которых в сумме было меньше матчей за "Сити", чем у Яя. У него 306 игр, если что. И с 19-летними футболистами Яя обыграл "Лестер". Ну, на всякий случай, в мае ему 35 лет. К тому же "Сити" набрал игроков по 50 миллионов – не они же должны сидеть на скамейке.

Посмотрим. Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он лидер, ведет за собой.

Где может оказаться Туре, если не в "Сити"? Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат. Он в 38 лет будет выглядеть серьезнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл все и везде, кроме чемпионата мира», – цитирует Селюка Eurosport.

«Яя никогда не хотел уходить из "Сити". Да, было сумасшедшее предложение из Китая, но мы изначально решили, что никакого Китая. А так Туре – легенда "Манчестер Сити". Когда я написал, что Яя никуда не уйдет, было много ретвитов и лайков от английских болельщиков. Больше скажу: я сейчас нахожусь в Лондоне, встречаюсь с разными людьми, и все очень хорошо относятся к Яя. Шейх Мансур и президент Халдун тоже к нему прекрасно относятся. Уверен, что Яя будет очень востребован в "Ман Сити" и в будущем. Может быть как руководитель. И еще я вам первому расскажу: Туре решил вернуться в сборную Кот’д-Ивуара», — добавил агент.