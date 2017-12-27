Панченко: Коллектив в «Динамо» продолжает оставаться таким же сплоченным

Нападающий «Динамо»рассказал об обстановке в клубе и о своем состоянии здоровья.

Напомним, форвард выбыл из строя в сентябре, получив повреждение крестообразных связок коленного сустава в матче чемпионата России с «Арсеналом».

«Лечащий итальянский врач сказал, что уже могу работать в общей группе. Пообщался с нашим главным врачом Ярдошвили.

Первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий. А со второго сбора уже без ограничений. Прошло три месяца и такое ощущение, что и не было травмы.

Честно скажу, что коллектив в "Динамо" продолжает оставаться таким же сплоченным, как и в прошлом сезоне.

Я постоянно с ребятами на связи. У нас есть своя группа команды по переписке, где мы обсуждаем общие вопросы.

Да, много где потеряли очков. В будущее смотрим с оптимизмом. Могу заверить, что в "Динамо" все отлично»«, — сказал Панченко в интервью "Спорт FM".

"Динамо" после первой части чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.