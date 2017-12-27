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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ньюкасл — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.12.2017)

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    •  Ньюкасл — Манчестер Сити22:45
    В 22:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

    Составы команд:

    «Ньюкасл»: Роберт Эллиотт, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Chancel Mbemba, Jacob Murphy, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Роландо Ааронс, Хавьер Манкильо, Деандре Йедлин, Хоселу.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Николас Отаменди, Ilkay Guendogan, Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

    Спад – не, не слышал!«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря
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