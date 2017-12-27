«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

В 22:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря

Спад – не, не слышал!

Спад – не, не слышал! «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря

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