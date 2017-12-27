«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ньюкасл»: Роберт Эллиотт, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Chancel Mbemba, Jacob Murphy, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Роландо Ааронс, Хавьер Манкильо, Деандре Йедлин, Хоселу.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Николас Отаменди, Ilkay Guendogan, Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:2.