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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Ньюкасл — Манчестер Сити (27.12.2017). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Ньюкасл — Манчестер Сити22:45
    В 22:45 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

    Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Спад – не, не слышал!«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря
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