Сорокин: Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018

В заявлении оргкомитета «Россия-2018» говорится, что уходс поста председателя никак не скажется на подготовке к чемпионату мира 2018.

«Поскольку правительство является учредителем оргкомитета, то по-прежнему контроль правительства над оргкомитетом сохраняется. Честно сказать, для меня это решение было достаточно неожиданным. На подготовке к чемпионату мира это никак не скажется. Мы продолжаем подготовку, и никакого негативного эффекта это точно не окажет.

Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ.

Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников», — цитирует Сорокина «Р-Спорт»

В среду Мутко заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо него будет Сорокин, а сам он сосредоточится на работе в правительстве РФ.