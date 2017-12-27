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    Сорокин: Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    Виталия Мутко
    На фото:Виталия Мутко
    В заявлении оргкомитета «Россия-2018» говорится, что уход Виталия Мутко с поста председателя никак не скажется на подготовке к чемпионату мира 2018.

    «Поскольку правительство является учредителем оргкомитета, то по-прежнему контроль правительства над оргкомитетом сохраняется. Честно сказать, для меня это решение было достаточно неожиданным. На подготовке к чемпионату мира это никак не скажется. Мы продолжаем подготовку, и никакого негативного эффекта это точно не окажет.

    Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ.

    Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников», — цитирует Сорокина «Р-Спорт»

    В среду Мутко заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо него будет Сорокин, а сам он сосредоточится на работе в правительстве РФ.

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