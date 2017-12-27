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    Моуринью: 300 миллионов на трансферы — недостаточно

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что клуб недостаточно потратил на трансферы с момента его прихода в 2016 году.

    «Большой клуб и большая команда — это разные вещи.

    Мы второй год пытаемся перестроить команду, которая не является одной из лучших в мире. "Манчестер Сити" может позволить себе покупать крайних защитников по цене нападающих. А когда вы говорите о больших футбольных клубах, то имеете в виду историю клуба.

    "МЮ" с момента моего прихода потратил на трансферы 286 миллионов фунтов? Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цены на игроков другие по сравнению с остальными клубами.

    Исторически сложилось так, что большие клубы переплачивают на рынке из-за своей богатой истории», — цитирует Моуринью Sky Sports.

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