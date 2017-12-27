Моуринью: 300 миллионов на трансферы — недостаточно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что клуб недостаточно потратил на трансферы с момента его прихода в 2016 году.

«Большой клуб и большая команда — это разные вещи.

Мы второй год пытаемся перестроить команду, которая не является одной из лучших в мире. "Манчестер Сити" может позволить себе покупать крайних защитников по цене нападающих. А когда вы говорите о больших футбольных клубах, то имеете в виду историю клуба.

"МЮ" с момента моего прихода потратил на трансферы 286 миллионов фунтов? Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цены на игроков другие по сравнению с остальными клубами.

Исторически сложилось так, что большие клубы переплачивают на рынке из-за своей богатой истории», — цитирует Моуринью Sky Sports.