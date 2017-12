Нападающий «Барселоны»большую часть игрового времени в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Реала» (3:0) перемещался пешком.

Аргентинец провел на поле все 90 минут, забил гол и отдал результативную передачу.

Отмечается, что 83,1 процента игрового времени Месси перемещался по полю пешком, 10,8 процента он бегал трусцой, 4,95 процента игрового времени он бегал, и около одного процента у него ушло на спринтерские ускорения.

Stats show Messi saved his energy for the big moments in El Clasico pic.twitter.com/bDI96kvtyq