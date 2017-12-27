Глеб хотел бы поиграть в свое удовольствие

Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссиизаявил, что не хочет играть в клубе, который борется за выживание.

«В моем возрасте уже хочу поиграть в свое удовольствие. Но и именно поиграть, а не бороться где-то с командой за выживание. Возможно, это будет нечто экзотическое, посмотрим. Агент работает, предложения есть и продолжают поступать. Надо еще учесть, чтобы и семье было комфортно.

Каким вижу перспективы молодого поколения и сборной? Раз не удалось ничего нашему поколению, то, думаю, и у нынешней плеяды игроков не получится. Ведь раньше подбор футболистов был сильнее теперешнего на две-три головы», – сказал Глеб в интервью «Прессболу».

Предыдущим клубом Глеба были «Крылья Советов», которые он покинул в конце мая.