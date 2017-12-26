«Уотфорд» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Уотфорд»: Эурельо Гомес, Дарил Янмат, Molla Wague, Marvin Zeegelaar, Кристиан Кабазель, Том Клеверли, A.Doucoure, Бен Уотсон, Richarlison, Andre Carrillo, Роберто Перейра.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвелл, Уэс Морган, Гарри Магир, Aleksandar Dragovic, Энди Кинг, Марк Олбрайтон, Onyinye Ndidi, Рияд Марез, Джейми Варди, Синдзи Окадзаки.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Уотфорд» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.