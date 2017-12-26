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    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция начнется в 15:30

    Тоттенхэм — Саутгемптон: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.12.2017)

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    •  Тоттенхэм — Саутгемптон15:30
    В 15:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

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    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Усталость приближается«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
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