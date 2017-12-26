Аршавин звал Кержакова в Казахстан

Агент, работавший спортивным директором «Окжетпеса», прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе экс-нападающего сборной Россиив алматинский «Кайрат».

«По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу, и не только он, но Саша решил остаться в структуре "Зенита". Также ему захотелось попробовать себя на телевидении. А что "Окжетпес" при мне мог подписать контракт с Маратом Измайловым и Динияром Билялетдиновым — обычные слухи. Ни с Измайловым, ни с Билялетдиновым мы не обсуждали их переезд в Казахстан.

Привезти в Казахстан сильного исполнителя реально, но в основном только возрастных футболистов, которые находятся на закате карьеры. Конечно, это не касается таких клубов, как "Кайрат" и "Астана". Остальные команды смогут подписать либо тех же возрастных футболистов, либо балканцев и игроков с постсоветского пространства», — цитирует Раджабова Vesti.kz.