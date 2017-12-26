Монтелла может возглавить «Севилью»

Экс-главный тренерможет возглавить, сообщает AS.

Одним из факторов, которые пока немного смущает «Севилью», это отсутствие у Монтеллы опыта работы в Ла Лиге. Однако представители «нервионцев» уже отправились в Милан на предварительные переговоры с экс-тренером «россонери».

На прошлой неделе «Севилья» объявила об увольнении главного тренера Эдуардо Бериццо, который проработал в команде чуть более полугода. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Монтелла был уволен из «Милана» в конце ноября. Вместо него миланский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.