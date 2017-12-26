«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английской Премьер-лиги 26 декабря

Две злости или вопрос о преимуществе

Две злости или вопрос о преимуществе «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английской Премьер-лиги 26 декабря

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