«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Маркос Рохо, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку, Златан Ибрагимович.
«Бёрнли»: Nick Pope, Charlie Taylor, Бен Ми, Phil Bardsley, Кевин Лонг, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Стивен Дефур, Йоханн Гудмундссон, Скотт Эрфилд, Эшли Барнс.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.