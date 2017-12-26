«Ливерпуль» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Рагнар Клаван, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо, Мохамед Салах.
«Суонси»: Лукаш Фабиански, Alfie Mawson, Мартин Ольссон, Кайл Ноугтон, Федерико Фернандес, Лерой Фер, Том Кэролл, Меса Роке, Уэйн Рутледж, Джордан Айю, Oliver McBurnie.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Суонси» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 6:0.