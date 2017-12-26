«Ливерпуль» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 6:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

В 20:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Ливерпуль» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря

Смотрел ли Горький футбол? «Ливерпуль» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря

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