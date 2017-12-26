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    Гвардиола пообещал использовать ротацию

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о рождественском календаре АПЛ.

    За 11 дней «горожане» проведут четыре матча.

    «Не думаю, что мы устанем. Это может произойти, но у нас достаточно хороший состав.

    Жезус не играл с "Борнмутом" – он провел 120 минут против "Лестера", и я в своей жизни еще не видел, чтобы кто-то лучше применял высокий прессинг. Он здорово помогает нам.

    Данило провел прекрасные 30 минут против "Борнмута", выйдя на замену, то же самое могу сказать про Илкая Гюндогана. Плюс, у нас есть Яя Туре. Алекс Зинченко был признан лучшим игроком матча против "Лестера", но игру с "Борнмутом" он пропустил. У Кевина де Брейне были проблем со здоровьем перед игрой в субботу. Он потерял два или три килограмма из-за лихорадки, передал мне доктор. В пятницу он решил играть, но мы видели, что он устал. Он провел хорошие 65-70 минут.

    У нас было четыре дня перед "Ньюкаслом", потом будут "Уотфорд" и "Бернли" дома.

    Нам нужно делать то что и раньше — фокусироваться на игре.

    Конечно, в этот период у нас будет ротация», – сказал Гвардиола клубной пресс-службе.

    Спад – не, не слышал!«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря
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