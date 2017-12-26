Гвардиола пообещал использовать ротацию

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мнением о рождественском календаре АПЛ.

За 11 дней «горожане» проведут четыре матча.

«Не думаю, что мы устанем. Это может произойти, но у нас достаточно хороший состав.

Жезус не играл с "Борнмутом" – он провел 120 минут против "Лестера", и я в своей жизни еще не видел, чтобы кто-то лучше применял высокий прессинг. Он здорово помогает нам.

Данило провел прекрасные 30 минут против "Борнмута", выйдя на замену, то же самое могу сказать про Илкая Гюндогана. Плюс, у нас есть Яя Туре. Алекс Зинченко был признан лучшим игроком матча против "Лестера", но игру с "Борнмутом" он пропустил. У Кевина де Брейне были проблем со здоровьем перед игрой в субботу. Он потерял два или три килограмма из-за лихорадки, передал мне доктор. В пятницу он решил играть, но мы видели, что он устал. Он провел хорошие 65-70 минут.

У нас было четыре дня перед "Ньюкаслом", потом будут "Уотфорд" и "Бернли" дома.

Нам нужно делать то что и раньше — фокусироваться на игре.

Конечно, в этот период у нас будет ротация», – сказал Гвардиола клубной пресс-службе.