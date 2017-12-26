Галактионов хочет привезти в Грозный еврокубки

Главный тренер «Ахмата»надеется, что во второй части сезона команде удастся совершить рывок и завершить чемпионат России в зоне еврокубков.

«Не хотелось бы бросаться громкими лозунгами. Необходимо поступательное движение. Конечно, мы ставим определенные задачи и хотим привезти в Грозный еврокубки. Естественно, все к этому стремятся – и руководство, и команда, и болельщики.

Прекрасный, чистый город, замечательные, отзывчивые люди, великолепный стадион – они заслуживают такого праздника.

Со своей стороны мы приложим все силы, знания и умения, чтобы как минимум стабилизировать достигнутое Рашидом Маматкуловичем Рахимовым в прошлом сезоне, а как максимум – приумножить», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».