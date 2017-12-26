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    «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.12.2017)

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    •  Челси — Брайтон энд Хоув Альбион18:00
    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

    Составы команд:

    «Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Альваро Мората.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Эсекьель Скелотто, Шейн Даффи, Маркус Зуттнер, Dale Stephens, Beram Kayal, Jose Izquierdo, Соломон Марч, Дэви Проппер, T.Hemed.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.

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