«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Альваро Мората.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Эсекьель Скелотто, Шейн Даффи, Маркус Зуттнер, Dale Stephens, Beram Kayal, Jose Izquierdo, Соломон Марч, Дэви Проппер, T.Hemed.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.