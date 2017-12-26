«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 18:00 в АПЛ начнётся матч

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря

«Орлы» первыми полезут в драку «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря

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