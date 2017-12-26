«Борнмут» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Адам Смит, Дэн Гослинг, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Ryan Fraser, Джордон Айб, Callum Wilson.
«Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Джеймс Коллинз, Анджело Огбонна, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Pedro Obiang, Андре Айю, Артур Масуаку, Марко Арнаутович.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Вест Хэм» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0.