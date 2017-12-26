«Борнмут» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

Никто не хочет «вылетать» «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

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31 ФОТО Обновленные минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года

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