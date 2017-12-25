Заболотный назвал АПЛ целью своей жизни

Нападающий «Зенита»рассказал о своем желании однажды поиграть в чемпионате Англии.

«В долгосрочной перспективе выступление в английской Премьер-лиге – цель моей жизни. Я вырос на футболе этой страны. Слышал, что в Питере в 90-е годы регулярно Серию А показывали. А когда я в сознательном возрасте стал футбол смотреть, с экранов не сходила АПЛ.

Впечатляли не только скорости этого чемпионата со звездными именами. Я очень и атмосферой проникся. Уютные и всегда заполненные трибуны, которые к тому же слаженно поют, влюбляли в английский футбол.

Пока довелось только на матче Чемпионшипа побывать. Даже не помню, что за команды играли. А вот будоражащая атмосфера запомнилась. Со стадионами Премьер-лиги, надеюсь, еще предстоит лично познакомиться.

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Что касается клубных предпочтений, то раньше я больше "Ливерпуль" поддерживал. Но сейчас это непринципиально. Главный приоритет – английская Премьер-лига», — приводит слова Заболотного еженедельник «Футбол».