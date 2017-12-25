Сотрудники «Урала» обменялись опытом с кипрскими коллегами

Спортивный директор «Урала»и тренер главной командывернулись из рабочей поездки на Кипр, сообщает сайт «шмелей».

Представители екатеринбургского клуба в течение пяти дней находились в расположении клубов АЕК, «Аполлон» и «Пафос». Цель поездки представителей «Урала» заключалась в обмене опытом с кипрскими коллегами. Так, Евгений Алхимов и Евгений Аверьянов изнутри понаблюдали за тренировками команд, были погружены в процесс подготовки клубов к официальным матчам. Помимо этого, спортивный директор «Урала» получил немало полезной информации о работе зарубежных коллег из селекционных отделов.

Сотрудничество между «Уралом» и этими кипрскими клубами продолжится.

Существует устная договоренность провести контрольные матчи, когда «шмели» приступят к работе на Кипре.