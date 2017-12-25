Сорокин считает смешными слухи о своем назначении главой РФС

Генеральный секретарь оргкомитета «Россия-2018»рассказал о решенииприостановить свою деятельность на посту главы организации.

«К решению Виталия Леонтьевича относимся с уважением. Он принял мужественное решение. А слухи о моем назначении были смешными с самого начала, потому что никаких обсуждений не было.

Со мной про это никто и никогда не говорил. Это был чистый слух. Ни одного намека на это не было. Я не вице-президент, поэтому не имею на это легитимного права.

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Мое трудоустройство будет полностью зависеть от успеха проведения ЧМ. Мне пока трудно куда-то метить. Все зависит от успеха проведения чемпионата мира», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».