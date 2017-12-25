Перегудов рассчитывает на проведение первого матча на «ВТБ Арене» 5 июня

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк», старший вице-президент Банка ВТБрассказал, когда на новой арене состоится первый официальный матч.

«Мы рассчитывали на 5 июня. Нам обещали сборную Италии, но она не пробилась на чемпионат мира.

Поэтому сейчас ведем переговоры с нашими футбольными властями, чтобы нам дали кого-то сопоставимого по статусу с самой сильной командой в нашей группе – Уругваем. Поэтому, предполагаю, это может быть латиноамериканская команда, например, Перу или Колумбия.

Не повторится ли у нас на арене проблема, которая была на "Лужниках"? Не хочется эту ситуацию снова поднимать в прессе, особенно, когда речь идет о коллегах по цеху. Отвечу за наш объект: что касается "ВТБ Арены – Центрального стадиона Динамо", то наша модуляция показывает, что мы справимся с этой задачей.

Но скажу откровенно: пока полностью не заполним стадион и не выявим все "красные точки" – мес­та человеческих "пробок", – то не сможем до конца все проверить и окончательно убедиться в идеальности работы системы.

В частности, если речь про концерты, то встает вопрос, как лучше людей заводить в партер, ведь наша площадка поднята на 10 метров над землей. Работаем над тем, как развести людские потоки и сделать так, чтобы, ко всем категориям мест проход был одинаково комфортным.

Кроме того, аспект безопасности очень важен! У нас есть время провести тесты до весны. Наверное, будем просить поучаствовать в них и собственных сотрудников, и волонтеров, и Росгвардию, и полицию, и ЧОП, чтобы все отработать максимально четко», — приводит слова Перегудова «Спорт-Экспресс».