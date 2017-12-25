Дзюба готов уйти из «Зенита» в аренду

Комментаторсообщил, что нападающийхочет уйти из «Зенита».

«Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артем мечтает об одном – получить шанс играть и выступить на чемпионате мира в свои 30 лет.

Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: "Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе – везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду.

Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав. Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован".

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Понимаете, какая ситуация? Это печально», – приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «Радио Зенит».