Колосков рассказал о причинах решения Мутко

Почетный президент РФСподтвердил информацию о том, чтоприостановил свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза.

«У вас верная информация. К этому решению я отнесся с пониманием. Он все очень толково объяснил. Здесь все люди взрослые, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Все его поддержали без всякого голосования.

Он сослался, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости и к спортсменам, и к нему самому.

Мутко временно приостановил работу в РФС

Никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется.

Мутко поступил правильно. Такая опция предусмотрена уставом РФС. У него сейчас масса всяких дел по защите российских спортсменов и его самого. Он никуда не уходит. Просто временно приостанавливает свои полномочия на посту президента РФС. Это может быть и месяц, и два… Думаю, до завершения Олимпиады в Корее все эти вопросы будут разрешены», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».