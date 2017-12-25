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    Карпин рассказал, как будет играть «Ростов»

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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что игра «желто-синих», возможно, будет идти вразрез с его философией.

    Карпин считает, что открытого футбола в РФПЛ очень мало

    «Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо — и побежим атаковать? Нет, все зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного — я не говорю сейчас про "Ростов" — клуба подстраиваться под философию тренера. У "Манчестер Сити" есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже — очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться.

    Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, — это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников — будем играть в пять», — цитирует Карпина «Чемпионат».

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