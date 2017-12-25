Газзаев призвал Мутко не цепляться за последнюю соломинку

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежипрокомментировал решениевременно приостановить работу в РФС.

«У президента РФС должна быть четкая принципиальная позиция! Либо человек полностью берет на себя ответственность за все произошедшее, либо отстаивает свою точку зрения.

Что это за формулировка "приостановил выполнение обязанностей в РФС на полгода"!? Как понимать эту ситуацию? Как можно временно приостановить деятельность? Временно можно быть только беременным. Я впервые сталкиваюсь с подобной формулировкой!

Президент РФС цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину. Нужно с честью и достоинством принять принципиальное решение, а не отходить в сторону от проблем. Почему он сейчас вдруг решил стать патриотом и пошел судиться с МОК? Отчего не сделал этого раньше?

Мутко временно приостановил работу в РФС

Наступает финальная стадия подготовки России к домашнему чемпионату мира. Возникает вопрос — что будет происходить с нашим футболом ближайшие полгода. Ведь в случае чего, виноватым за любые проблемы признают Александра Алаева, исполняющего обязанности президента РФС в этот период. Создается впечатление, что на это делается расчет», – цитирует Газзаева «Чемпионат».