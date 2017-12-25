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    Каррера объяснил, почему назвал Джикию лучшим игроком 2017 года

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему назвал защитника «красно-белых» Георгия Джикию лучшим футболистом РФПЛ по итогам 2017 года.

    В пятерку лучших итальянский специалист также включил Луиса Адриано, Александра Головина, Дениса Глушакова и Федора Смолова.

    «Нет никаких сомнений, что Промес – лучший. Но я решил отдать свой голос людям, которым в этом году особо благодарен как главный тренер. Это, например, Джикия, Глушаков и Луис Адриано. В таких конкурсах все голосуют за нападающих, а мне хотелось выделить Джикию, который проделал за год огромный путь. От "Амкара" до "Спартака", чемпионства и сборной России. Джикия так прибавил за счет трудолюбия и умения слушать. В январе приехал, играть начал в марте и довольно быстро стал важным для команды футболистом. Все просто – Джикия хорошо работал, тренировался, слушал советы. Доказал, что таким образом результата можно достигнуть довольно быстро», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

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    «Потенциал у Кутепова большой, надо только работать. Мало игроков, которые рождаются гениями, а вот через труд можно многого достичь. Жду прогресса и от Педро Роши. Отличный парень, талантливый футболист, серьезный профессионал. Но, как и многим южноамериканцам, ему потребовалось время на адаптацию. В отличие от других наших бразильцев, он приехал не транзитом через Европу, а напрямую. Это непросто. Верю, что очень скоро Роша покажет себя. Да хотя бы весной! Игрок уже привык к нашим требованиям, тренировкам, особенностям российского футбола. Пора проявлять себя. Изначально трансфер задумывался как покупка на будущее. Когда Роша адаптируется, он принесет "Спартаку" много пользы. Вижу, что Педро Роша двигается в правильном направлении», — добавил специалист.

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