«Спартак» постарается приобрести пару футболистов, сказал Каррера

Главный тренер «Спартака»считает, что команде необходимо усиление.

«Да, [у "Спартака" лучшее нападение в лиге]. Ведь мы забили больше всех. Доволен [составом].

Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее.

Это тайна, извините. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Каррера: Семина очень уважаю, я его точно ничему не научу

«Какой из трех турниров важнее? Все в равной степени. Хочу побеждать в каждом матче и бороться за каждый трофей.

Лига Европы для нас продолжение Лиги чемпионов. Знаете, когда говорят, что Лига Европы – не такой уж сложный турнир, хочу ответить: а что же вы тогда не выиграете его? Мы должны выходить с максимальной самоотдачей во всех трех турнирах. В Англии скоро будут играть через день! Мы тоже должны привыкать жить в таком ритме. На мой взгляд, для наших футболистов труднее найти ментальные силы, чем физические», — добавил Каррера.