ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» постарается приобрести пару футболистов, сказал Каррера

    Спартак РФПЛ Футбол России Трансферы Лига Европы Лига чемпионов Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что команде необходимо усиление.

    «Да, [у "Спартака" лучшее нападение в лиге]. Ведь мы забили больше всех. Доволен [составом].

    Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее.

    Это тайна, извините. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

    Каррера: Семина очень уважаю, я его точно ничему не научу

    «Какой из трех турниров важнее? Все в равной степени. Хочу побеждать в каждом матче и бороться за каждый трофей.

    Лига Европы для нас продолжение Лиги чемпионов. Знаете, когда говорят, что Лига Европы – не такой уж сложный турнир, хочу ответить: а что же вы тогда не выиграете его? Мы должны выходить с максимальной самоотдачей во всех трех турнирах. В Англии скоро будут играть через день! Мы тоже должны привыкать жить в таком ритме. На мой взгляд, для наших футболистов труднее найти ментальные силы, чем физические», — добавил Каррера.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • 25/12
    • Карпин считает, что открытого футбола в РФПЛ очень мало
  • 25/12
    • Каррера: Семина очень уважаю, я его точно ничему не научу
  • 24/12
    • СМИ: «Анжи» подписал хавбека бухарестского «Динамо»
  • 24/12
    • Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на новую схему лимита
  • 24/12
    • «Спартак» ведет переговоры о новом контракте с защитником
  • 24/12
    • СМИ: «Зенит» может обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
  • Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей
  • Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • «Тоттенхэм»: анатомия кризиса
  • Что случилось с командой?
    •
  • Смолов в компании Дибалы и Икарди, конкурент для Наваса
  • Трансферные новости и слухи вокруг мадридского «Реала»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Амур» — «Северсталь». Сражение за плей-офф
  • «Амур» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
  • 2,00
    •
  • Никто не хочет «вылетать»
  • «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
  • 1,91
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 07:54
    • Сорокин: В феврале в Сочи соберутся тренеры 32 сборных, которые приедут на ЧМ-2018
  • 07:40
    • Карпин считает, что открытого футбола в РФПЛ очень мало
  • 07:16
    • В «Милане» прекращен режим закрытого тренировочного лагеря
  • 07:06
    • Каррера: Семина очень уважаю, я его точно ничему не научу
  • 00:52
    • Перегудов рассчитывает на проведение первого матча на «ВТБ Арене» 5 июня
  • 00:35
    • Англичане опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018
  • 00:18
    • Семин посетил матч «Ниццы» в чемпионате Франции
  • 00:04
    • Заболотный назвал АПЛ целью своей жизни
  • 23:34
    • Агент Смольникова: Игорь никогда не смирится с ролью запасного
  • 23:18
    • Бывший полузащитник ЦСКА вошел в тренерский штаб «Слована»
  • 23:03
    • Составлена сборная разочарований текущего сезона АПЛ
  • 22:48
    • Форвард «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча
  • 22:35
    • У Заболотного нет спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России
  • 22:20
    • Определился лучший игрок года в Сербии
  • 21:55
    • «Спартак» ведет переговоры о новом контракте с защитником
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    • Вчера в 21:44
  • 20:16
    • Полузащитник «Барселоны» перейдет в «Бешикташ»
  • 19:35
    • Клубы РФПЛ в 2017 году выплатили штрафы на сумму более 20,3 млн рублей
  • 19:20
    • Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на новую схему лимита
  • Падение «дроздов» должно остановиться
  • «Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
    • 1,79Завтра в 18:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус