Каррера: Семина очень уважаю, я его точно ничему не научу

Главный тренер «Спартака»рассказал, обменивался ли он мнениями с наставником «Локомотива», не раз говорившим, что уважает Карреру.

«И я его очень уважаю, мне симпатичен этот тренер. А что касается общения, то я Сёмина точно ничему не научу, скорее наоборот!

Говорят, что нынешний "Локо" немного похож на "Спартак" прошлого сезона, потому что ему так же везёт? Но везет ведь сильнейшим. На одной удаче далеко не уедешь. И если команда забивает на последних минутах, значит, все футболисты бьются до конца. В этом смысле "Локомотив" и "Спартак" похожи, да.

О "Локомотиве" скажу так: эта команда пока заслуженно идет на первом месте», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».