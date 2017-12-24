У Заболотного нет спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России

Нападающий «Зенита»поделился мнением о конкуренции среди нападающих за попадание в состав сборной России.

«Спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.

Что касается ощущения о том, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус, то так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны. Думаю, никто не возьмется в этом сомневаться. Кокорин и Смолов – лидеры своих команд, постоянно на виду на поле, много создают, много забивают. Какие могут быть вопросы?

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Черчесов ранее усомнился в необходимости для сборной габаритных форвардов, а про меня он сказал, что я хоть и габаритный, но подвижный? Мнение Станислава Саламовича я знаю. Его слова читаю, слушаю. Что касается мнения о том, что я вытеснил из сборной Дзюбу, то я так не считаю. Артем очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать», — сказал Заболотный в интервью еженедельнику «Футбол».