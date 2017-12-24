ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    У Заболотного нет спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России

    Зенит Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антон Заболотный
    На фото:Антон Заболотный
    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о конкуренции среди нападающих за попадание в состав сборной России.

    «Спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.

    Что касается ощущения о том, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус, то так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны. Думаю, никто не возьмется в этом сомневаться. Кокорин и Смолов – лидеры своих команд, постоянно на виду на поле, много создают, много забивают. Какие могут быть вопросы?

    Довольны почти все. Реакция на жеребьевку ЧМ-2018

    Черчесов ранее усомнился в необходимости для сборной габаритных форвардов, а про меня он сказал, что я хоть и габаритный, но подвижный? Мнение Станислава Саламовича я знаю. Его слова читаю, слушаю. Что касается мнения о том, что я вытеснил из сборной Дзюбу, то я так не считаю. Артем очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать», — сказал Заболотный в интервью еженедельнику «Футбол».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • 25/12
    • Сорокин: В феврале в Сочи соберутся тренеры 32 сборных, которые приедут на ЧМ-2018
  • 24/12
    • СМИ: «Зенит» может обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой
  • 24/12
    • Клубы РФПЛ в 2017 году выплатили штрафы на сумму более 20,3 млн рублей
  • 22/12
    • Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили право на показ матчей ЧМ-2018
  • 21/12
    • Мутко покинет пост главы РФС из-за давления ФИФА
  • 21/12
    • Геркус: Дзюба для «Локомотива» не актуален
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Челси» снова на конеСекрет успеха «Челси» и вызовы будущегоРеакция прессы на чемпионство «Челси» Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет
    Подробный разбор
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
  • Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей
  • Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • «Тоттенхэм»: анатомия кризиса
  • Что случилось с командой?
    •
  • Смолов в компании Дибалы и Икарди, конкурент для Наваса
  • Трансферные новости и слухи вокруг мадридского «Реала»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Амур» — «Северсталь». Сражение за плей-офф
  • «Амур» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
  • 2,00
    •
  • Никто не хочет «вылетать»
  • «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
  • 1,91
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 07:54
    • Сорокин: В феврале в Сочи соберутся тренеры 32 сборных, которые приедут на ЧМ-2018
  • 07:40
    • Карпин считает, что открытого футбола в РФПЛ очень мало
  • 07:27
    • «Спартак» постарается приобрести пару футболистов, сказал Каррера
  • 07:16
    • В «Милане» прекращен режим закрытого тренировочного лагеря
  • 07:06
    • Каррера: Семина очень уважаю, я его точно ничему не научу
  • 00:52
    • Перегудов рассчитывает на проведение первого матча на «ВТБ Арене» 5 июня
  • 00:35
    • Англичане опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018
  • 00:18
    • Семин посетил матч «Ниццы» в чемпионате Франции
  • 00:04
    • Заболотный назвал АПЛ целью своей жизни
  • 23:34
    • Агент Смольникова: Игорь никогда не смирится с ролью запасного
  • 23:18
    • Бывший полузащитник ЦСКА вошел в тренерский штаб «Слована»
  • 23:03
    • Составлена сборная разочарований текущего сезона АПЛ
  • 22:48
    • Форвард «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча
  • 22:20
    • Определился лучший игрок года в Сербии
  • 21:55
    • «Спартак» ведет переговоры о новом контракте с защитником
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    • Вчера в 21:44
  • 20:16
    • Полузащитник «Барселоны» перейдет в «Бешикташ»
  • 19:35
    • Клубы РФПЛ в 2017 году выплатили штрафы на сумму более 20,3 млн рублей
  • 19:20
    • Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на новую схему лимита
  • Падение «дроздов» должно остановиться
  • «Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
    • 1,79Завтра в 18:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус