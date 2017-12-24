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    Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на новую схему лимита

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    25 декабря пройдет исполком РФС
    На фото:25 декабря пройдет исполком РФС
    Исполком РФС в понедельник, 25 декабря, рассмотрит предложение комитета профессионального футбола на изменение схемы лимита на легионеров в РФПЛ, информирует ТАСС.

    Речь идет о переходе на схему «10+15» в заявке с тремя дополнительными качественными критериями для четырех иностранных футболистов.

    Согласно действующему лимиту в РФПЛ на поле составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

    Комитет профессионального футбола предлагает считать оптимальной конфигурацию лимита на легионеров «10+15», из которых шесть иностранцев допускаются для внесения в заявку без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям.

    Согласно отчету, четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года.

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    Также легионеры должны были сыграть не менее 50% матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на момент перехода. Последним критерием является участие иностранцев не менее чем в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года.

    Легионеры, играющие в России на момент принятия новой конфигурации лимита, не попадают под ограничение качественных критериев. При этом к футболистам, имеющим гражданство какой-либо из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не должны применяться дополнительные ограничения, то есть они не должны попадать под понятие легионер.

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