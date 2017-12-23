«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

В 22:45 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу 23 декабря

Самое время забивать «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу 23 декабря

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