«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Дэнни Симпсон, Уэс Морган, Гарри Магир, Кристиан Фукс, Демарай Грэй, Марк Олбрайтон, Висенте Иборра, Onyinye Ndidi, Рияд Марез, Джейми Варди.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Поль Погба, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.